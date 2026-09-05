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TRAGICKÁ NEHODA: Polícia začala stíhanie pre trestný čin usmrtenia
Polícia apeluje na vodičov, aby si za volant sadali iba vtedy, ak sú schopní bezpečne viesť vozidlo.
Autor TASR
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Rožňava 5. septembra (TASR) - Trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia začala polícia v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou troch vozidiel, ku ktorej došlo v piatok (4. 9.) predpoludním na ceste I/16 v katastri obce Hrhov v okrese Rožňava. Nehoda si vyžiadala jednu obeť. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností vodič vozidla Volkswagen, ktorý smeroval od Košíc na Rožňavu, prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin do protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnej zrážke s protidúcim nákladným motorovým vozidlom Mercedes-Benz s prívesom,“ uviedla Illésová.
Ako povedala, náraz osobné vozidlo otočil a vymrštil mimo vozovky do trávnatého porastu. Z vozidla sa zároveň oddelilo koleso, ktoré zasiahlo ďalšie osobné motorové vozidlo Suzuki idúce za vozidlom Volkswagen. Nákladné vozidlo sa po zrážke stalo neovládateľným, prešlo do protismernej časti vozovky a zastavilo na okraji cesty.
„Vodič Volkswagenu utrpel pri dopravnej nehode zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Ostatní účastníci dopravnej nehody zranenia neutrpeli. Dychové skúšky vykonané u vodiča nákladného vozidla a vodiča vozidla Suzuki mali negatívny výsledok. U vodiča nákladného vozidla bol vykonaný aj orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme, taktiež s negatívnym výsledkom,“ priblížila Illésová.
Polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Presné okolnosti, príčina vzniku tejto tragickej dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia jej účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ skonštatovala Illésová.
Polícia apeluje na vodičov, aby si za volant sadali iba vtedy, ak sú schopní bezpečne viesť vozidlo.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností vodič vozidla Volkswagen, ktorý smeroval od Košíc na Rožňavu, prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin do protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnej zrážke s protidúcim nákladným motorovým vozidlom Mercedes-Benz s prívesom,“ uviedla Illésová.
Ako povedala, náraz osobné vozidlo otočil a vymrštil mimo vozovky do trávnatého porastu. Z vozidla sa zároveň oddelilo koleso, ktoré zasiahlo ďalšie osobné motorové vozidlo Suzuki idúce za vozidlom Volkswagen. Nákladné vozidlo sa po zrážke stalo neovládateľným, prešlo do protismernej časti vozovky a zastavilo na okraji cesty.
„Vodič Volkswagenu utrpel pri dopravnej nehode zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Ostatní účastníci dopravnej nehody zranenia neutrpeli. Dychové skúšky vykonané u vodiča nákladného vozidla a vodiča vozidla Suzuki mali negatívny výsledok. U vodiča nákladného vozidla bol vykonaný aj orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme, taktiež s negatívnym výsledkom,“ priblížila Illésová.
Polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Presné okolnosti, príčina vzniku tejto tragickej dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia jej účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ skonštatovala Illésová.
Polícia apeluje na vodičov, aby si za volant sadali iba vtedy, ak sú schopní bezpečne viesť vozidlo.