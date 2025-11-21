< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA PRI LEVICIACH: Vyžiadala si jednu obeť
Nehoda sa stala v piatok krátko pred 13.00 h. Na miesto vyrazili levickí hasiči.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 21. novembra (TASR) - Dopravná nehoda dodávky a auta pri obci Devičany v Levickom okrese si vyžiadala jednu obeť. Jedna osoba utrpela vážne zranenia, dvaja ľudia sa zranili ľahko. Informuje o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Cesta je momentálne v tomto úseku uzavretá v oboch smeroch. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky
Nehoda sa stala v piatok krátko pred 13.00 h. Na miesto vyrazili levickí hasiči. „Z havarovaných vozidiel vyslobodili zranené osoby a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Pri nehode utrpela jedna osoba vážne zranenia a bola prevezená do nemocnice, ďalšie dve osoby sa zranili ľahko. Jedna osoba zraneniam na mieste podľahla,“ napísali hasiči. Na mieste zasahujú aj dobrovoľní hasiči z obce Bátovce.
Polícia vyšetruje mieru zavinenia a presnú príčinu tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v piatok v poobedných hodinách v katastrálnom území obce Devičany v smere do obce Nová Dedina v okrese Levice.
Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, z doposiaľ presne nezistených príčin tu došlo k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Pri nehode utrpeli 40-ročný vodič vozidla Citroën Jumper i jeho spolujazdec zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice.
Vodička z vozidla Volkswagen Golf bola so zraneniami prevezená vrtuľníkom do nemocnice. „Jej 81-ročná spolujazdkyňa žiaľ zraneniam na mieste podľahla,“ uviedla polícia.
