Tragická nehoda pri obci Lehnice si vyžiadala jeden ľudský život

Lehnice 20. októbra (TASR) – V sobotu okolo poludnia sa medzi obcami Lehnice a Štvrtok na Ostrove v okrese Dunajská Streda stala smrteľná dopravná nehoda. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.



Nehoda sa stala v čase, keď 60-ročný muž predbiehal nákladné vozidlo. "Vodič Škody Octavia prešiel do protismeru na mieste, kde je predbiehanie zakázané. V tom čase išlo z druhej strany osobné motorové vozidlo Škoda Felicia, v ktorom sedeli dve osoby," uviedla Linkešová.



Vodič Felicie utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. "Spolujazdkyňu na mieste nehody oživovali záchranári a následne bola prevezená do nemocnice. Vodič Octavie bol zranený ľahko. Alkohol v krvi u vodiča Octavie nebol zistený. Príčiny nehody sú v štádiu ďalšieho vyšetrovania," doplnila hovorkyňa KR PZ v Trnave.