TRAGICKÁ NEHODA PRI RIMAVSKEJ SOBOTE: Auto narazilo do stromu

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Rimavská Sobota 7. mája (TASR) - Záchranné zložky aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode na ceste medzi obcami Bottovo a Pavlovce v okrese Rimavská Sobota, ktorá si vyžiadala smrť jednej osoby. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Ako polícia spresnila, podľa doterajších zistení tu došlo k nehode jedného osobného auta, ktoré z neznámych príčin vrazilo do stromu. „Následky tejto zrážky boli tragické, jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom, druhú transportovali do nemocnice leteckí záchranári,“ uviedla.

Príčina nehody a všetky bližšie okolnosti sú podľa polície predmetom jej ďalšieho vyšetrovania.
