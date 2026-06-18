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TRAGICKÁ NEHODA: Pri Topoľčanoch nabúral vodič do stromu

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Snímka z miesta tragickej nehody. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Prípadné požitie alkoholu alebo inej návykovej látky bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve.

Autor TASR
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Horné Obdokovce 18. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode na ceste medzi obcou Horné Obdokovce a jej miestnou časťou Obsolovce v okrese Topoľčany prišiel o život 30-ročný muž. Nehoda sa stala v stredu 17. júna v podvečerných hodinách. Podľa vyjadrenia Krajského riaditeľstva Policajného zoru v Nitre vodič z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo cesty. Narazil do stromu, následkom čoho auto ostalo kolmo opreté o strom.

Prípadné požitie alkoholu alebo inej návykovej látky bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

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