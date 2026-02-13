Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÁ NEHODA: Pri Trebišove sa zrazili dve autá

Snímka z miesta tragickej zrážky pri Trebišove. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Podľa predbežných informácií polície vodič vychádzajúci z vedľajšej cesty nedal prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste v smere od obce Veľaty na Nový Ruskov.

Autor TASR
Trebišov 13. februára (TASR) - K tragickej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel došlo na obchvate mesta Trebišov, na ceste I/79 pri križovatke s Družstevnou ulicou. Vodič jedného z áut pri nehode na mieste zahynul. „Cesta I/79 je aktuálne uzavretá v oboch smeroch,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa predbežných informácií polície vodič vychádzajúci z vedľajšej cesty nedal prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste v smere od obce Veľaty na Nový Ruskov, následkom čoho došlo k zrážke. Polícia uviedla, že v jednom z áut utrpeli tri osoby zranenia predbežne ľahšieho charakteru. „U staršieho vodiča druhého vozidla bol na mieste konštatovaný exitus,“ skonštatovala ďalej.

Policajti nehodu dokumentujú a vykonávajú potrebné úkony. K objasneniu presných príčin nehody bol prizvaný znalec z odboru dopravy.

„Cesta I/79 je aktuálne uzavretá v oboch smeroch. Premávka je odkláňaná hliadkami,“ dodala polícia. Vodičov žiada o rešpektovanie pokynov a zvýšenú opatrnosť v danom úseku.

Na mieste zasahovali aj trebišovskí hasiči, ktorých k udalosti vyslali krátko po 9.30 h. Po príchode na miesto zistili, že sa tam nachádza sedem rôzne zranených osôb. „U jednej z nich príslušníci okamžite začali vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Napriek maximálnemu úsiliu zasahujúcich zložiek sa túto osobu nepodarilo oživiť,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (HaZZ) na sociálnej sieti.
