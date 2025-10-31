< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Pri Žiline zomrela vodička
Vodička viedla vozidlo z obce Stráňavy, pričom vošla do jazdnej dráhy jazdnej súprave prichádzajúcej od mesta Žilina.
Autor TASR
Stráňavy 31. októbra (TASR) - Pri vážnej dopravnej nehode na ceste I/18 v katastrálnom území obce Stráňavy v okrese Žilina prišla vo štvrtok (30. 10.) o život 60-ročná vodička. Cesta bola z dôvodu dokumentovania nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Vodička viedla osobné motorové vozidlo značky Audi z obce Stráňavy ku križovatke s cestou I/18, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin vošla do jazdnej dráhy jazdnej súprave prichádzajúcej od mesta Žilina. „Žena pri prevoze do nemocnice svojím zraneniam podľahla. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice,“ spresnila Šefčíková.
Vodič jazdnej súpravy sa podrobil dychovej skúške, ako aj skúške na požitie psychotropných a omamných látok s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
