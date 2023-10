TRAGICKÁ NEHODA: Pri zrážke s kamiónom prišiel o život 51-ročný muž

Rožňava 27. októbra (TASR) - Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v piatok v dopoludňajších hodinách na ceste I/16 v Rožňave, prišiel o život 51-ročný muž z Košíc. Vodič pri predbiehaní dostal šmyk a čelne narazil do protiidúceho kamióna. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



K dopravnej nehode malo podľa polície dôjsť okolo 9.30 h, keď vodič predchádzal nákladné vozidlo s návesom. "Keď sa chcel zaradiť do svojho jazdného pruhu, s vozidlom dostal na mokrej vozovke šmyk, prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s oprotiidúcim nákladným vozidlom s návesom, ktoré viedol 45-ročný vodič z okresu Banská Bystrica," priblížila Mésarová.



Vodič osobného vozidla pri čelnej zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiči nákladných vozidiel sa pri nehode nezranili, na mieste boli podrobení dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. "Prípadné požitie alkoholických nápojov u nebohého vodiča bude zisťované pri pitve," dodala policajná hovorkyňa.



Cestu I/16 v Rožňave museli počas dokumentovania nehody úplne uzavrieť, na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava. Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "Presná príčina vzniku dopravnej nehody a bližšie okolnosti, za akých k tejto tragickej zrážke došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla Mésarová.