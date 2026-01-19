Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÁ NEHODA: Stala sa medzi košickou Myslavou a obcou Baška

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Dopravu na mieste riadia policajti, cesta je prejazdná v jednom pruhu. Na mieste zasahujú aj hasiči.

Autor TASR
Košice 19. januára (TASR) - Na ceste medzi košickou mestskou časťou Myslava a obcou Baška došlo v pondelok popoludní k tragickej dopravnej nehode. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Osobné auto z doposiaľ nezistených príčin zišlo z cesty, pretočilo sa cez strechu a narazilo do stromu,“ uviedla s tým, že v aute sa nachádzali dve osoby. Staršieho vodiča sa už oživiť nepodarilo. Spolujazdkyňu s ťažkými zraneniami previezli záchranári do nemocnice.

.

