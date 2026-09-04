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TRAGICKÁ NEHODA: Stret kamiónu s autami si vyžiadal obeť

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

K dopravnej nehode došlo na ceste I/16 pri Hrhove.

Autor TASR
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Hrhov 4. septembra (TASR) - Pri obci Hrhov v okrese Rožňava došlo v piatok dopoludnia k tragickej dopravnej nehode nákladného vozidla a dvoch osobných áut. Pri udalosti prišla o život jedna osoba. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

K dopravnej nehode došlo na ceste I/16 pri Hrhove, ďalšie osoby podľa doterajších zistení neutrpeli zranenia. Polícia premávku na mieste riadi striedavo v jednom jazdnom pruhu, vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť. „Okolnosti a presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom objasňovania,“ uviedla polícia.

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