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TRAGICKÁ NEHODA: Stret kamiónu s autami si vyžiadal obeť
K dopravnej nehode došlo na ceste I/16 pri Hrhove.
Autor TASR
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Hrhov 4. septembra (TASR) - Pri obci Hrhov v okrese Rožňava došlo v piatok dopoludnia k tragickej dopravnej nehode nákladného vozidla a dvoch osobných áut. Pri udalosti prišla o život jedna osoba. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
K dopravnej nehode došlo na ceste I/16 pri Hrhove, ďalšie osoby podľa doterajších zistení neutrpeli zranenia. Polícia premávku na mieste riadi striedavo v jednom jazdnom pruhu, vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť. „Okolnosti a presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom objasňovania,“ uviedla polícia.
K dopravnej nehode došlo na ceste I/16 pri Hrhove, ďalšie osoby podľa doterajších zistení neutrpeli zranenia. Polícia premávku na mieste riadi striedavo v jednom jazdnom pruhu, vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť. „Okolnosti a presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom objasňovania,“ uviedla polícia.