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TRAGICKÁ NEHODA V BRATISLAVE: Autobus zrazil chodkyňu, ulicu uzavreli
Privolaná rýchla zdravotná pomoc, žiaľ, už chodkyni nedokázala pomôcť. Presné okolnosti, ako aj príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.
Autor TASR
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Bratislava 30. júna (TASR) - Z dôvodu tragickej dopravnej nehody je aktuálne v utorok ráno neprejazdná Roľnícka ulica v bratislavských Vajnoroch. V blízkosti križovatky s Rybničnou ulicou polícia dokumentuje stret autobusu s chodkyňou.
„Privolaná rýchla zdravotná pomoc, žiaľ, už chodkyni nedokázala pomôcť. Presné okolnosti, ako aj príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ oznámila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
„Privolaná rýchla zdravotná pomoc, žiaľ, už chodkyni nedokázala pomôcť. Presné okolnosti, ako aj príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ oznámila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.