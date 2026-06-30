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TRAGICKÁ NEHODA V BRATISLAVE: Autobus zrazil chodkyňu, ulicu uzavreli

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Privolaná rýchla zdravotná pomoc, žiaľ, už chodkyni nedokázala pomôcť. Presné okolnosti, ako aj príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.

Autor TASR
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Bratislava 30. júna (TASR) - Z dôvodu tragickej dopravnej nehody je aktuálne v utorok ráno neprejazdná Roľnícka ulica v bratislavských Vajnoroch. V blízkosti križovatky s Rybničnou ulicou polícia dokumentuje stret autobusu s chodkyňou.

Privolaná rýchla zdravotná pomoc, žiaľ, už chodkyni nedokázala pomôcť. Presné okolnosti, ako aj príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ oznámila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

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