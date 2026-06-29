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ZRAZILI SA S KAMIÓNOM: V Giraltovciach vyhasli dva ľudské životy
Ako uvádza polícia, išlo o zrážku nákladného vozidla, vodičom bol 34-ročný Rumun, a osobného auta, ktoré viedol 57-ročný muž.
Autor TASR,aktualizované
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Giraltovce 29. júna (TASR) - Životy dvoch žien si vyžiadala dopravná nehoda nákladného a osobného auta, ku ktorej došlo v pondelok popoludní v Giraltovciach (okres Svidník). Na mieste sú všetky záchranné zložky a cesta je momentálne neprejazdná. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza polícia, išlo o zrážku nákladného vozidla, vodičom bol 34-ročný Rumun, a osobného auta, ktoré viedol 57-ročný muž.
„Pri nehode spolujazdkyne v osobnom vozidle vo veku 78 a 25 rokov utrpeli závažné zranenia, ktorým na mieste podľahli,“ informuje polícia s tým, že 57-ročný vodič bol vážne zranený a bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice.
Vodič nákladného auta bol podľa polície podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Cesta je momentálne neprejazdná, odklon dopravy je v smere na Vranov nad Topľou.
Okresný vyšetrovateľ vo Svidníku v prípade začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Ako uvádza polícia, išlo o zrážku nákladného vozidla, vodičom bol 34-ročný Rumun, a osobného auta, ktoré viedol 57-ročný muž.
„Pri nehode spolujazdkyne v osobnom vozidle vo veku 78 a 25 rokov utrpeli závažné zranenia, ktorým na mieste podľahli,“ informuje polícia s tým, že 57-ročný vodič bol vážne zranený a bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice.
Vodič nákladného auta bol podľa polície podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Cesta je momentálne neprejazdná, odklon dopravy je v smere na Vranov nad Topľou.
Okresný vyšetrovateľ vo Svidníku v prípade začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.