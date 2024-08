TRAGICKÁ NEHODA V KOLÁROVE: O život prišiel 47-ročný vodič dodávky

Kolárovo 17. augusta (TASR) - Pri dopravnej nehode v Kolárove v okrese Komárno prišiel o život 47-ročný muž. Nehoda sa stala v sobotu v skorých ranných hodinách na ceste II/573, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Vodič dodávky z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo cesty do priekopy. Tam sa prevrátil s autom na bok a prednou časťou vozidla narazil do mosta, kde zostal zakliesnený. Pri nehode utrpel vodič zranenia nezlučiteľné so životom.



Prípadné požitie alkoholických nápojov u vodiča bude zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.