TRAGICKÁ NEHODA: V Košiciach zomrel 26-ročný motocyklista
K nehode došlo krátko pred 19.00 h.
Autor TASR
Košice 11. septembra (TASR) - Pri dopravnej nehode v stredu (10. 9.) večer v košickej mestskej časti Barca zahynul 26-ročný vodič motocykla, ktorý narazil do osobného auta. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
K nehode došlo krátko pred 19.00 h. Vodič motocykla smeroval od Šebastoviec po ulici Osloboditeľov. Podľa doterajších zistení polície mu v križovatke s Cínovou ulicou nedala prednosť vodička osobného auta zn. Citroën Jumpy. Vodička viedla auto v smere od Mostov VSS, pričom odbočovala vľavo k Cínovej ulici z cesty označenej dopravnou značkou ako hlavná cesta. „Motocyklista narazil prednou časťou motocykla do pravej prednej časti vozidla, následkom čoho ostal zakliesnený v časti vozidla. Žiaľ, zranenia, ktoré utrpel, boli natoľko vážne, že im na mieste dopravnej nehody podľahol,“ uviedla polícia.
Vodičku podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v jej organizme, oba výsledky boli negatívne. To, či bol alebo nebol pod vplyvom alkoholu prípadne iných návykových látok nebohý motocyklista, určí nariadená pitva.
„Počas dokumentovania dopravnej nehody aj za účasti znalca z odboru cestná doprava bol úsek cesty na nevyhnutné potrebný čas uzavretý, dopravu v tomto úseku riadili policajti a prichádzajúce vozidlá usmerňovali na obchádzkové trasy. Krátko po 22.00 h bola cesta v oboch smeroch sprejazdnená,“ informovala Ivanová.
Či sa pod túto tragédiu podpísala nepozornosť, vysoká rýchlosť, prípadne iné okolnosti, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.
