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TRAGICKÁ NEHODA: V Trebišove zrazilo auto maloletú osobu

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Policajti miesto dopravnej nehody dôkladne zadokumentovali a zabezpečili potrebné dôkazy.

Autor TASR
Trebišov 21. júla (TASR) - K tragickej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala život maloletej osoby, došlo v pondelok (20. 7.) v podvečerných hodinách na jednej z ulíc v Trebišove. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

„Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan, z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do maloletej osoby, ktorá sa pohybovala po miestnej komunikácii,“ uviedla.

Dieťa utrpelo pri nehode utrpela zranenia, ktorým napriek snahe zdravotníkov v trebišovskej nemocnici podľahlo.

Vodiča podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ako aj orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme, oba výsledky boli negatívne.

Policajti miesto dopravnej nehody dôkladne zadokumentovali a zabezpečili potrebné dôkazy. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Vo veci naďalej prebiehajú procesné úkony,“ uviedla policajná hovorkyňa.

Presná príčina dopravnej nehody, jej okolnosti, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

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