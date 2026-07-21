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TRAGICKÁ NEHODA: V Trebišove zrazilo auto maloletú osobu
Policajti miesto dopravnej nehody dôkladne zadokumentovali a zabezpečili potrebné dôkazy.
Autor TASR
Trebišov 21. júla (TASR) - K tragickej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala život maloletej osoby, došlo v pondelok (20. 7.) v podvečerných hodinách na jednej z ulíc v Trebišove. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan, z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do maloletej osoby, ktorá sa pohybovala po miestnej komunikácii,“ uviedla.
Dieťa utrpelo pri nehode utrpela zranenia, ktorým napriek snahe zdravotníkov v trebišovskej nemocnici podľahlo.
Vodiča podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ako aj orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme, oba výsledky boli negatívne.
Policajti miesto dopravnej nehody dôkladne zadokumentovali a zabezpečili potrebné dôkazy. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Vo veci naďalej prebiehajú procesné úkony,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Presná príčina dopravnej nehody, jej okolnosti, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan, z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do maloletej osoby, ktorá sa pohybovala po miestnej komunikácii,“ uviedla.
Dieťa utrpelo pri nehode utrpela zranenia, ktorým napriek snahe zdravotníkov v trebišovskej nemocnici podľahlo.
Vodiča podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ako aj orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme, oba výsledky boli negatívne.
Policajti miesto dopravnej nehody dôkladne zadokumentovali a zabezpečili potrebné dôkazy. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Vo veci naďalej prebiehajú procesné úkony,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Presná príčina dopravnej nehody, jej okolnosti, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.