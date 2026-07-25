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TRAGICKÁ NEHODA VO ZVOLENE: O život prišiel 46-ročný cyklista

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Na snímke nehoda medzi Budčou a Zvolenom. Foto: Polícia SR

Polícia podrobila 78-ročného vodiča osobného auta dychovej skúške s negatívnym výsledkom, prípadná prítomnosť alkoholu u nebohého cyklistu bude zisťovaná pri súdnej pitve.

Autor TASR
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Zvolen 25. júla (TASR) - Na ceste medzi Budčou a Zvolenom došlo v sobotu k tragickej zrážke osobného auta so 46-ročným cyklistom. Prípadom sa zaoberá polícia, začaté bolo trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu v dopoludňajších hodinách. „Z doposiaľ zisteného preverovania okolností vzniku dopravnej nehody nie je možné určiť, čo bolo jej presnou príčinou. Na miesto nehody bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy a do vyšetrovania bude pribratý tiež znalec z odboru súdneho lekárstva,“ uviedla Kováčiková.

Polícia podrobila 78-ročného vodiča osobného auta dychovej skúške s negatívnym výsledkom, prípadná prítomnosť alkoholu u nebohého cyklistu bude zisťovaná pri súdnej pitve. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania, začaté bolo trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

Polícia v súvislosti s nehodou apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli maximálne sústredení, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a správali sa k sebe navzájom s rešpektom a ohľaduplnosťou. Pripomína, že aj jediná chvíľa nepozornosti môže mať tragické následky.

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