TRAGICKÁ NEHODA: Vodič dodávky zišiel mimo cestu, pri nehode zahynul
Autor TASR
Kolárovo 5. apríla (TASR) - Medzi obcami Dedina Mládeže a Kolárovo v Komárňanskom okrese sa v piatok (4. 4.) v neskorých večerných hodinách stala tragická dopravná nehoda. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, 53-ročný vodič dodávky Fiat Ducato z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky.
Muž pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Prípadné požitie alkoholu alebo inej návykovej látky bude u nebohého zisťované pri pitve. Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila polícia.
