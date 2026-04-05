Pondelok 6. apríl 2026
TRAGICKÁ NEHODA: Vodič dodávky zišiel mimo cestu, pri nehode zahynul

Policajné foto. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj

Autor TASR
Kolárovo 5. apríla (TASR) - Medzi obcami Dedina Mládeže a Kolárovo v Komárňanskom okrese sa v piatok (4. 4.) v neskorých večerných hodinách stala tragická dopravná nehoda. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, 53-ročný vodič dodávky Fiat Ducato z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky.

Muž pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Prípadné požitie alkoholu alebo inej návykovej látky bude u nebohého zisťované pri pitve. Presné okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila polícia.
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze