TRAGICKÁ NEHODA: Vodič po nehode ostal zakliesnený pod autom

Úbrež 18. septembra (TASR) – K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu krátko pred 3.30 v obci Úbrež v okrese Sobrance. O život prišiel 32-ročný vodič z tohto okresu, ktorý s vozidlom zn. Škoda Octavia narazil do priekopy a s autom sa prevrátil na strechu.



Pri nehode muž z vozidla vypadol a ostal zakliesnený pod vozidlom. „Žiaľ, zraneniam, ktoré pri dopravnej nehode utrpel, vodič na mieste podľahol,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Vo vozidle sa viezla aj maloletá osoba, ktorá podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s dobou liečenia do sedem dní.







Auto pri jazde smerovalo od poľnohospodárskeho družstva k obecnému úradu. Do priekopy vodič narazil podľa polície „pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, a poveternostným podmienkam“.



To, či pred jazdou požil alkoholické nápoje alebo iné omamné a psychotropné látky, bude zisťované pri pitve. „Po dôkladnom zadokumentovaní tejto tragickej udalosti polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Ivanová.