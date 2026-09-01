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TRAGICKÁ NEHODA: Vodič prešiel do protismeru a čelnú zrážku neprežil

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Vodič za volantom auta jazdiaci v smere od Turčianskych Teplíc do Martina z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s nákladným motorovým vozidlom.

Autor TASR
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Turčianske Teplice 1. septembra (TASR) - Tragické následky mala utorková podvečerná dopravná nehoda na ceste I/65 v okrese Turčianske Teplice. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, čelnú zrážku s kamiónom neprežil 39-ročný vodič osobného auta.

Doplnila, že vodič za volantom osobného auta jazdiaci v smere od Turčianskych Teplíc do Martina z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s nákladným motorovým vozidlom. „Vodič osobného vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Štyridsaťšesťročný vodič nákladného motorového vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice,“ uviedla Kocková.

Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava. „Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Kocková.

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