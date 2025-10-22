< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Vodič zišiel z cesty a zrazil ženu,zraneniam podľahla
Žena utrpela pri nehode vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodiča auta podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
Autor TASR
Hronovce 22. októbra (TASR) - V obci Hronovce v okrese Levice prišla pri dopravnej nehode o život 81-ročná žena. Nehoda sa stala v stredu popoludní v blízkosti zastávky autobusov. Podľa doterajších zistení chodkyňu zrazilo osobné auto, ktoré z doposiaľ nezistených príčin zišlo z vozovky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Seniorka utrpela pri nehode vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodiča auta podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania, polícia preto nebude k veci poskytovať ďalšie informácie.
