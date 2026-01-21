< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Vodička narazila do stromu, auto začalo horieť
Žena bola v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde zraneniam podľahla.
Autor TASR
Trnava/Dunajská Streda 21. januára (TASR) - Na ceste prvej triedy medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v okrese Dunajská Streda sa stala v stredu skoro ráno dopravná nehoda. Tridsaťjedenročná žena následkom zranení po prevoze do nemocnice podľahla. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
K dopravnej nehode prišlo krátko pred 4.00 h. „Podľa doteraz zistených informácií mala vodička vozidla z doposiaľ nezistených príčin v zákrute zísť mimo vozovky vpravo a naraziť do stromu. Následkom nárazu vozidlo začalo horieť,“ priblížili policajti.
Žena bola v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde zraneniam podľahla. Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
