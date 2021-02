TRAGICKÁ NEHODA: Zahynuli traja ľudia, dvaja sú zranení

Nové Zámky 21. februára (TASR) – Pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala v nedeľu ráno v katastri mesta Nové Zámky na ceste I/64, prišli o život traja ľudia, dvaja sú zranení. Vozidlo s piatimi cestujúcimi skončilo prevrátené vedľa cesty, informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.



Pod zdemolovaným vozidlom sa v čase príchodu hasičov na miesto tragédie nachádzala zakliesnená jedna osoba. Po prieskume okolia havarovaného vozidla boli nájdené ďalšie osoby. Traja ľudia nehodu neprežili, ďalšie dve osoby sú momentálne v starostlivosti záchranárov Rýchlej zdravotnej pomoci.







Polícia začala trestné stíhanie pre tragickú dopravnú nehodu

Vyšetrovateľ Policajného zboru SR začal trestné stíhanie vo veci pre trestné činy usmrtenia a ublíženia na zdraví v prípade tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zomreli traja ľudia.



Podľa vyjadrenia polície približne 500 metrov od Nových Zámkov v smere na Nitru zišiel 37-ročný vodič osobného auta Audi A6 Combi z doposiaľ nezistených príčin z cesty a narazil do stromu. Vozidlo s piatimi cestujúcimi skončilo prevrátené vedľa cesty. Náraz bol smrteľný pre troch ľudí z posádky auta - dvoch mužov vo veku 32 a 35 rokov a tiež 24-ročnú ženu. Vodič a 22-ročná spolujazdkyňa boli so zraneniami prevezení do novozámockej nemocnice.



Vodič bol po nehode schopný podrobiť sa dychovej skúške, jej výsledok bol negatívny. Okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania novozámockej polície.