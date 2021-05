TRAGICKÁ NEHODA: Dieťa zomrelo po zaseknutí sa vo výťahu v Bratislave

Bratislava 9. mája (TASR) - Po zaseknutí sa výťahu obytného domu v Bratislave zomrelo dieťa. Žena bola s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková. Upozornil na to spravodajský portál Aktuality.sk.



"Dnes v čase o 15.45 h sme prijali oznámenie o zaseknutí osôb vo výťahu v jednom z obytných domov na Legionárskej ulici v Bratislave. V dôsledku tejto tragickej udalosti malo dôjsť k úmrtiu maloletého dieťaťa a k ťažkým zraneniam ženy, ktorá bola prevezená do nemocnice," spresnila hovorkyňa s tým, že hodnovernosť tohto oznámenia privolaná policajná hliadka potvrdila. Dodala, že bližšie okolnosti tejto udalosti sa v súčasnosti preverujú.



Hasiči spresnili, že po ich príchode bola medzi výťahom a výťahovou šachtou zaseknutá osoba, pričom vo výťahu sa nachádzalo zranené batoľa, ktoré odovzdali do starostlivosti záchranárov.



"Hasiči osobu z priestoru vyslobodili a spolu s posádkou záchrannej zdravotnej služby začali s okamžitou resuscitáciou, ktorá bola úspešná a osobu sa podarilo oživiť. Následne bola prevezená do nemocnice. Batoľa sa aj napriek veľkej snahe zasahujúcich zložiek oživiť nepodarilo," ozrejmila pre TASR Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).