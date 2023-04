TRAGICKÁ SMRŤ: Muža pravdepodobne zlisovalo smetiarske auta

Bratislava 7. apríla (TASR) - Muža neznámej totožnosti, ktorý sa mal nachádzať v smetnej nádobe na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, v piatok ráno pravdepodobne zlisovalo smetiarske auto. Tragédiu už vyšetruje polícia, ktorá avizuje trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií malo dôjsť krátko po 06.00 h počas manipulácie pracovníkov likvidácie odpadu so smetnou nádobou k usmrteniu neznámej osoby v zbernej časti smetiarskeho vozidla. Muž doposiaľ neznámej totožnosti sa mal nachádzať v smetnej nádobe, ktorá bola vysypaná a následne jej obsah zlisovaný vo vozidle," načrtol hovorca.



Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) priblížila, že k tragédii došlo pri odvoze zmesového komunálneho odpadu z dvora. "Po presune kontajnerov k zberovému vozidlu a vysypaní obsahu kontajnerov posádka zistila, že sa do lisovacej časti vozidla dostala okrem odpadkov aj osoba. Napriek okamžitej reakcii zamestnancov OLO, ktorí lis zastavili a zavolali všetky záchranné zložky, muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," informovala Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie.



Predseda predstavenstva OLO Ivan Sokáč vyjadril v súvislosti s tragédiou úprimnú sústrasť. "Žiaľ, práve v chladných mesiacoch sa stáva, že ľudia bez domova hľadajú útočisko v zberných nádobách, predovšetkým na triedený odpad. Budeme hľadať cesty, ako takýmto mimoriadnym situáciám v budúcnosti predchádzať," dodal.



Na mieste tragédie bola aj hliadka mestskej polície pre prípad poskytnutia potrebnej asistencie už zasahujúcim hasičom, záchranárom a príslušníkom Policajného zboru. "Mestskí policajti po príchode na Hviezdoslavovo námestie poskytli spoluprácu záchranným zložkám v podobe zabezpečovania miesta udalosti," načrtla hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová.