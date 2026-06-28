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TRAGICKÁ SMRŤ: Polícia preveruje úmrtie muža v oblasti Dobšinská Maša

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Foto z miesta. Foto: Polícia SR - Košický kraj﻿

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

Autor TASR
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Dedinky 28. júna (TASR) - Polícia preveruje okolnosti tragickej udalosti, ku ktorej došlo v Dobšinskej Maši, časti obce Dedinky, v okrese Rožňava. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, muž mal po požití alkoholu skočiť do vody, preplávať niekoľko metrov a následne sa stratiť pod hladinou.

„Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky,“ dodala polícia. V tejto súvislosti tiež upozornila verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri vode. Pripomína, že kombinácia alkoholu a pobytu vo vode môže byť riziková a ľudia by nemali preceňovať svoje schopnosti.

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