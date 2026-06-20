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TRAGICKÁ SMRŤ: Vo vodnej nádrži Kanianka sa utopil 45-ročný muž
Podľa doposiaľ zistených skutočností muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu.
Autor TASR
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Kanianka 20. júna (TASR) - Vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza sa v sobotu utopil 45-ročný muž. Ako TASR informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť.
„Po prijatí oznámenia boli na miesto udalosti bezodkladne vyslané všetky záchranné zložky, ktoré vykonali pátranie po osobe v priľahlom okolí vodnej nádrže, ako aj vo vode. Podľa doposiaľ zistených skutočností muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.
Krajčíková zároveň upozornila, že v súvislosti s letnou sezónou a so zvýšeným pohybom osôb pri vodných plochách polícia apeluje na verejnosť, aby dodržiavala základné zásady bezpečnosti pri pobyte na vode a vo vode.
Ľudia by podľa nej nemali nikdy vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, pri pohybe na vodných bicykloch alebo iných plavidlách by mali používať záchranné vesty, nemali by preceňovať svoje plavecké schopnosti a fyzickú kondíciu ani skákať do neznámej alebo nepreverenej vody, mali by venovať zvýšenú pozornosť deťom a nenechávať ich pri vode bez dozoru a rešpektovať pokyny prevádzkovateľov vodných plôch.
„Bezpečnosť pri vode si vyžaduje zodpovedný prístup každého návštevníka. Dodržiavaním základných pravidiel možno predísť tragickým udalostiam a ochrániť to najcennejšie - ľudský život,“ doplnila.
„Po prijatí oznámenia boli na miesto udalosti bezodkladne vyslané všetky záchranné zložky, ktoré vykonali pátranie po osobe v priľahlom okolí vodnej nádrže, ako aj vo vode. Podľa doposiaľ zistených skutočností muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.
Krajčíková zároveň upozornila, že v súvislosti s letnou sezónou a so zvýšeným pohybom osôb pri vodných plochách polícia apeluje na verejnosť, aby dodržiavala základné zásady bezpečnosti pri pobyte na vode a vo vode.
Ľudia by podľa nej nemali nikdy vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, pri pohybe na vodných bicykloch alebo iných plavidlách by mali používať záchranné vesty, nemali by preceňovať svoje plavecké schopnosti a fyzickú kondíciu ani skákať do neznámej alebo nepreverenej vody, mali by venovať zvýšenú pozornosť deťom a nenechávať ich pri vode bez dozoru a rešpektovať pokyny prevádzkovateľov vodných plôch.
„Bezpečnosť pri vode si vyžaduje zodpovedný prístup každého návštevníka. Dodržiavaním základných pravidiel možno predísť tragickým udalostiam a ochrániť to najcennejšie - ľudský život,“ doplnila.