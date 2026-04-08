Tragická udalosť: Vlak pri Veľkej Ide zrazil človeka
Autor TASR
Veľká Ida 8. apríla (TASR) - K tragickej zrážke vlaku s človekom došlo v stredu ráno v katastri obce Veľká Ida v okrese Košice-okolie. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
K nešťastiu došlo na železničnej trati medzi obcami Veľká Ida a Cestice. K udalosti boli krátko pred 7.00 h vyslaní hasiči z Hasičskej stanice Košice - Šaca.
„Po príchode na miesto udalosti hasiči zistili, že osoba nejaví známky života a nachádza sa v stave exitus,“ uviedlo HaZZ.
