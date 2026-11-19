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TRAGICKÁ ZRÁŽKA: Pri Tomášikove zahynula 54-ročná vodička
Vodička mala pri predchádzaní kamióna cez plnú čiaru vojsť do protismeru, kde sa čelne zrazila s ďalším vozidlom.
Autor TASR
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Tomášikovo 19. novembra (TASR) - Pri čelnej zrážke dvoch osobných áut, ku ktorej došlo vo štvrtok skoro ráno v smere od Jahodnej na Tomášikovo v okrese Galanta, prišla o život 54-ročná vodička. Ďalší dvaja účastníci nehody utrpeli zranenia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Vodička mala pri predchádzaní kamióna cez plnú čiaru vojsť do protismeru, kde sa čelne zrazila s ďalším vozidlom. Po zrážke narazila aj do kamióna. „Vodička utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Tridsaťpäťročný vodič a jeho 29-ročná spolujazdkyňa utrpeli doposiaľ presne nešpecifikované zranenia, s ktorými boli prevezení na vyšetrenie do nemocnice. Vodič kamiónu zranenia neutrpel,“ uviedla polícia.
Dychové skúšky u vodičov prítomnosť alkoholu nepotvrdili. U nebohej vodičky bude odobratý biologický materiál na znalecké skúmanie. „Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila polícia.
Vodička mala pri predchádzaní kamióna cez plnú čiaru vojsť do protismeru, kde sa čelne zrazila s ďalším vozidlom. Po zrážke narazila aj do kamióna. „Vodička utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Tridsaťpäťročný vodič a jeho 29-ročná spolujazdkyňa utrpeli doposiaľ presne nešpecifikované zranenia, s ktorými boli prevezení na vyšetrenie do nemocnice. Vodič kamiónu zranenia neutrpel,“ uviedla polícia.
Dychové skúšky u vodičov prítomnosť alkoholu nepotvrdili. U nebohej vodičky bude odobratý biologický materiál na znalecké skúmanie. „Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila polícia.