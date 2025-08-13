< sekcia Regióny
Tragická zrážka s osobným vlakom: O život prišla jedna osoba
Nehoda sa stala v utorok (12. 8.) krátko pred 23.00 h.
Autor TASR
Ľudovítová 13. augusta (TASR) - Pri zrážke s osobným vlakom pri obci Ľudovítová v okrese Nitra prišla o život jedna osoba. Nehoda sa stala v utorok (12. 8.) krátko pred 23.00 h. Cestujúci vo vlaku neutrpeli žiadne zranenia, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.
Osoba utrpela pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahla, obhliadajúci lekár konštatoval exitus. Na mieste udalosti zasahovali okrem príslušníkov Železničnej polície a policajného technika aj príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre, z hasičskej stanice v Dražovciach. Tí vymedzili a osvetľovali miesto zásahu, boli nápomocní pri presune tela mimo koľajiska a očistili železničné priecestie a koľajnice pomocou vysokotlakového prúdu.
