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TRAGICKÁ ZRÁŽKA S VLAKOM: Zahynul pri nej 53-ročný muž
Železničnú dopravu v úseku prerušili, cestujúcim zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu.
Autor TASR
Prešov 17. novembra (TASR) - Pri zrážke s vlakom v Prešove zahynul v utorok popoludní 53-ročný muž. Železničnú dopravu v úseku prerušili, cestujúcim zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
„Dnes o 13.25 h došlo počas jazdy vlaku REX 1956 (Prešov - Veľký Šariš) k stretu vlaku s osobou neoprávnene sa pohybujúcou v koľajisku. Osoba pri udalosti utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Cestujúci vo vlaku sa nezranili. V dôsledku udalosti bola železničná doprava v danom úseku prerušená. ZSSK zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu pre cestujúcich,“ povedal hovorca ZSSK a doplnil, že okolnosti a príčiny prípadu vyšetruje polícia.
„Na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 53-ročný muž, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a lekár musel konštatovať úmrtie,“ doplnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
„Dnes o 13.25 h došlo počas jazdy vlaku REX 1956 (Prešov - Veľký Šariš) k stretu vlaku s osobou neoprávnene sa pohybujúcou v koľajisku. Osoba pri udalosti utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Cestujúci vo vlaku sa nezranili. V dôsledku udalosti bola železničná doprava v danom úseku prerušená. ZSSK zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu pre cestujúcich,“ povedal hovorca ZSSK a doplnil, že okolnosti a príčiny prípadu vyšetruje polícia.
„Na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 53-ročný muž, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a lekár musel konštatovať úmrtie,“ doplnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.