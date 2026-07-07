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TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKOV: V Moldave nad Bodvou zahynul muž
K udalosti došlo krátko pred 14.30 h. Vlak smeroval z Rožňavy do Moldavy nad Bodvou.
Autor TASR
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Moldava nad Bodvou 7. júla (TASR) - Po zrážke s vlakom v Moldave nad Bodvou prišiel v utorok popoludní o život muž. Okolnosti prípadu vyšetruje polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
K udalosti došlo krátko pred 14.30 h. Vlak smeroval z Rožňavy do Moldavy nad Bodvou. „Aj napriek použitiu rýchločinného brzdenia a zvukového výstražného znamenia sa zrážke zabrániť nepodarilo,“ doplnila hovorkyňa. Muž utrpel zranenia, ktorým podľahol. Obhliadajúci lekár nariadil vykonanie pitvy. Rušňovodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vzhľadom na citlivosť prípadu a s ohľadom na pozostalých polícia bližšie informácie neposkytuje.
Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Jána Bačeka, došlo v úseku Turňa nad Bodvou - Moldava nad Bodvou k prerušeniu dopravy z dôvodu stretu vlaku R 917 s osobou pohybujúcou sa v koľajisku. „ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu,“ doplnil hovorca.
K udalosti došlo krátko pred 14.30 h. Vlak smeroval z Rožňavy do Moldavy nad Bodvou. „Aj napriek použitiu rýchločinného brzdenia a zvukového výstražného znamenia sa zrážke zabrániť nepodarilo,“ doplnila hovorkyňa. Muž utrpel zranenia, ktorým podľahol. Obhliadajúci lekár nariadil vykonanie pitvy. Rušňovodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vzhľadom na citlivosť prípadu a s ohľadom na pozostalých polícia bližšie informácie neposkytuje.
Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Jána Bačeka, došlo v úseku Turňa nad Bodvou - Moldava nad Bodvou k prerušeniu dopravy z dôvodu stretu vlaku R 917 s osobou pohybujúcou sa v koľajisku. „ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu,“ doplnil hovorca.