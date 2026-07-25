Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. júl 2026Meniny má Jakub
< sekcia Regióny

Tragické dopravné nehody v Trnavskom kraji si vyžiadali dva životy

.
Snímka z dopravnej nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Jednu z nehôd dokumentuje polícia na zjazde z diaľnice D1 smerom na Trnavu. Druhá smrteľná nehoda, ktorú prešetrujú policajti, sa stala medzi obcami Radošovce a Mokrý Háj v okrese Senica.

Autor TASR
Trnava 25. júla (TASR) - Dve sobotňajšie tragické dopravné nehody v Trnavskom kraji si vyžiadali dva ľudské životy. Okolnosti a príčiny oboch nehôd vyšetruje polícia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Jednu z nehôd dokumentuje polícia na zjazde z diaľnice D1 smerom na Trnavu. Z doposiaľ nezistených príčin zišiel 64-ročný vodič motocykla mimo vozovku a narazil do zvodidiel. Jeho 51-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Motocyklistu so zraneniami previezli záchranári do nemocnice.

Druhá smrteľná nehoda, ktorú prešetrujú policajti, sa stala medzi obcami Radošovce a Mokrý Háj v okrese Senica. Podľa prvotných informácií 73-ročný vodič osobného vozidla pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, zišiel mimo cestu, pričom sa vozidlo viackrát prevrátilo a skončilo v poli. Vodič, ktorý cestoval vo vozidle sám, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

.

Neprehliadnite

ECB predstavila návrhy nových bankoviek

Program TASR TV je bohatší o nové relácie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Júl ešte nepovedal posledné slovo

VÁŽNY PRACOVNÝ ÚRAZ: Muža prevážali do nemocnice vrtuľníkom