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Tragické dopravné nehody v Trnavskom kraji si vyžiadali dva životy
Jednu z nehôd dokumentuje polícia na zjazde z diaľnice D1 smerom na Trnavu. Druhá smrteľná nehoda, ktorú prešetrujú policajti, sa stala medzi obcami Radošovce a Mokrý Háj v okrese Senica.
Autor TASR
Trnava 25. júla (TASR) - Dve sobotňajšie tragické dopravné nehody v Trnavskom kraji si vyžiadali dva ľudské životy. Okolnosti a príčiny oboch nehôd vyšetruje polícia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Jednu z nehôd dokumentuje polícia na zjazde z diaľnice D1 smerom na Trnavu. Z doposiaľ nezistených príčin zišiel 64-ročný vodič motocykla mimo vozovku a narazil do zvodidiel. Jeho 51-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Motocyklistu so zraneniami previezli záchranári do nemocnice.
Druhá smrteľná nehoda, ktorú prešetrujú policajti, sa stala medzi obcami Radošovce a Mokrý Háj v okrese Senica. Podľa prvotných informácií 73-ročný vodič osobného vozidla pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, zišiel mimo cestu, pričom sa vozidlo viackrát prevrátilo a skončilo v poli. Vodič, ktorý cestoval vo vozidle sám, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Jednu z nehôd dokumentuje polícia na zjazde z diaľnice D1 smerom na Trnavu. Z doposiaľ nezistených príčin zišiel 64-ročný vodič motocykla mimo vozovku a narazil do zvodidiel. Jeho 51-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Motocyklistu so zraneniami previezli záchranári do nemocnice.
Druhá smrteľná nehoda, ktorú prešetrujú policajti, sa stala medzi obcami Radošovce a Mokrý Háj v okrese Senica. Podľa prvotných informácií 73-ročný vodič osobného vozidla pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, zišiel mimo cestu, pričom sa vozidlo viackrát prevrátilo a skončilo v poli. Vodič, ktorý cestoval vo vozidle sám, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.