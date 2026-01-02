< sekcia Regióny
TRAGICKÉ POOBEDIE: Pri dopravnej nehode za obcou Diakovce zomrel muž
Autor TASR
Diakovce 2. januára (TASR) - Pri dopravnej nehode za obcou Diakovce v okrese Šaľa prišiel o život muž. Nehoda sa stala krátko po 14.00 h. Cesta je v dôsledku zásahu záchranárskych zložiek v oboch smeroch neprejazdná, informoval Hasičský a záchranný zbor.
Osobné vozidlo skončilo v odvodňovacom kanáli. Hasiči auto skontrolovali, nachádzal sa v ňom muž bez známok života. Hasiči ho následne z vozidla vyniesli.
Na mieste udalosti zasahovala aj jednotka z Hasičskej stanice Nitra s vozidlom vybaveným hydraulickou rukou. Pomocou nej vozidlo vytiahli z kanála.
