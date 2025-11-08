< sekcia Regióny
TRAGICKÉ RÁNO: Nehodu neprežil 55-ročný muž
Podľa doterajšieho vyšetrovania 47-ročná vodička za volantom osobného auta Opel po tom, ako jej do cesty náhle vbehla lesná zver, prešla so svojím vozidlom do protismeru.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prievidza 8. novembra (TASR) - Jednu ľudskú obeť si vyžiadala sobotňajšia ranná dopravná nehoda na ceste I/9 medzi Horným Vestenicami a Novákmi v okrese Prievidza. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, zrážku dvoch vozidiel neprežil 55-ročný muž.
Podľa doterajšieho vyšetrovania 47-ročná vodička za volantom osobného auta Opel po tom, ako jej do cesty náhle vbehla lesná zver, prešla so svojím vozidlom do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom Škoda. „Pri dopravnej nehode utrpela vodička vozidla Opel a 39-ročný vodič vozidla Škoda, ako aj jeho spolucestujúci zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Žiaľ, 55-ročný spolujazdec z vozidla Opel utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila Krajčíková.
Doplnila, že u oboch vodičov bola vykonaná dychová skúška na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom merania. „Cesta I/9 bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody neprejazdná skoro tri hodiny. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodala Krajčíková.
Podľa doterajšieho vyšetrovania 47-ročná vodička za volantom osobného auta Opel po tom, ako jej do cesty náhle vbehla lesná zver, prešla so svojím vozidlom do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom Škoda. „Pri dopravnej nehode utrpela vodička vozidla Opel a 39-ročný vodič vozidla Škoda, ako aj jeho spolucestujúci zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Žiaľ, 55-ročný spolujazdec z vozidla Opel utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila Krajčíková.
Doplnila, že u oboch vodičov bola vykonaná dychová skúška na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom merania. „Cesta I/9 bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody neprejazdná skoro tri hodiny. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodala Krajčíková.