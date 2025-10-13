< sekcia Regióny
TRAGICKÉ RÁNO: Pod Mostom SNP v Bratislave našli telo 70-ročného muža
Krátko pred 8.00 h boli policajti vyslaní na základe oznámenia na linke 158 na Rázusovo nábrežie, kde v parku pod Mostom SNP malo byť nájdené telo muža bez známok života.
Bratislava 13. októbra (TASR) - Pod Mostom SNP v Bratislave našli v pondelok ráno mŕtve telo 70-ročného muža. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že sa zaoberá objasňovaním príčin a okolnosťami prípadu.
„Krátko pred 8.00 h boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I vyslaní na základe oznámenia na linke 158 na Rázusovo nábrežie, kde v parku pod Mostom SNP malo byť nájdené telo muža bez známok života,“ uviedla. Podotkla, že policajti na mieste hodnovernosť oznámenia potvrdili. „Na mieste bolo nájdené telo 70-ročného muža bez známok života,“ dodala polícia.
