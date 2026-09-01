< sekcia Regióny
TRAGICKÉ RÁNO: Pri nehode v Poprade zahynul motocyklista
Na mieste sú všetky záchranné zložky a cesta je tak v smere na Poprad momentálne neprejazdná.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Poprad 1. septembra (TASR) - Pri utorkovej rannej nehode v Poprade zahynul motocyklista. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Polícia na sociálnej sieti informovala, že nehoda sa stala na Štefánikovej ulici v blízkosti akvaparku. Na mieste sú všetky záchranné zložky a cesta je tak v smere na Poprad momentálne neprejazdná.
Polícia uviedla, že nehoda sa stala krátko po 05.00 h na ceste I/66. Na mieste sa motocykel zrazil s osobným autom. „Lekár na mieste konštatoval smrť u motocyklistu. Informácie o ďalších zranených osobách nemáme,“ uviedol operačný dôstojník.
Polícia v súvislosti s odstraňovaním následkov nehody a jej dokumentovaním vodičom odporúča zvoliť inú trasu a zvýšiť opatrnosť.
Polícia uviedla, že nehoda sa stala krátko po 05.00 h na ceste I/66. Na mieste sa motocykel zrazil s osobným autom. „Lekár na mieste konštatoval smrť u motocyklistu. Informácie o ďalších zranených osobách nemáme,“ uviedol operačný dôstojník.
Polícia v súvislosti s odstraňovaním následkov nehody a jej dokumentovaním vodičom odporúča zvoliť inú trasu a zvýšiť opatrnosť.