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TRAGICKÉ RÁNO: Pri nehode v Poprade zahynul motocyklista

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Prešovský kraj

Na mieste sú všetky záchranné zložky a cesta je tak v smere na Poprad momentálne neprejazdná.

Autor TASR
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Poprad 1. septembra (TASR) - Pri utorkovej rannej nehode v Poprade zahynul motocyklista. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Polícia na sociálnej sieti informovala, že nehoda sa stala na Štefánikovej ulici v blízkosti akvaparku. Na mieste sú všetky záchranné zložky a cesta je tak v smere na Poprad momentálne neprejazdná.

Polícia uviedla, že nehoda sa stala krátko po 05.00 h na ceste I/66. Na mieste sa motocykel zrazil s osobným autom. „Lekár na mieste konštatoval smrť u motocyklistu. Informácie o ďalších zranených osobách nemáme,“ uviedol operačný dôstojník.

Polícia v súvislosti s odstraňovaním následkov nehody a jej dokumentovaním vodičom odporúča zvoliť inú trasu a zvýšiť opatrnosť.

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