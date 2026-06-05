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TRAGICKÉ RÁNO PRI ŠALI: Pri zrážke zahynul mladý muž

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Miesto nehody. Foto: Polícia

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.

Autor TASR
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Šaľa 5. júna (TASR) - Záchranné zložky zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste II/573 medzi Vlčanmi a Šaľou. Pri zrážke dvoch vozidiel prišiel o život 21-ročný vodič, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Úsek cesty je momentálne uzatvorený. Premávku usmerňujú príslušníci Policajného zboru a zároveň vykonávajú odklon dopravy.

Podľa informácií polície prešiel vodič vozidla Citroën Berlingo z doposiaľ presne nezistených príčin pravdepodobne do protismeru, kde sa zrazil s nákladným motorovým vozidlom Mercedes. Vodič Citroënu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič nákladného motorového vozidla bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.
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