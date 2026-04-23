Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
TRAGICKÉ RÁNO V POPRADE: V zákrute predbiehal a došlo k čelnej zrážke

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Autor TASR
Prešov 23. apríla (TASR) - Pri čelnej zrážke v Poprade prišiel vo štvrtok skoro ráno o život 54-ročný muž. Vodič druhého auta skončil v nemocnici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

K neho došlo na Levočskej ulici. „Päťdesiatštyriročný muž viedol osobné auto, pričom v zákrute predchádzal vozidlo idúce pred ním. Za horizontom sa vodič už nestihol zaradiť späť do svojho jazdného pruhu, v dôsledku čoho došlo k čelnej zrážke s protiidúcim vozidlom, viedol ho 63-ročný muž,“ spresnila s tým, že mladší z vodičov zraneniam na mieste podľahol.

Zranenia utrpel aj 63-ročný vodič, ktorého previezli do nemocnice. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky bol negatívny.

Polícia v súvislosti s touto tragickom dopravnou nehodou vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia, okolnosti nehody zisťuje.
.

