TRAGICKÉ RÁNO V POPRADE: V zákrute predbiehal a došlo k čelnej zrážke
Polícia v súvislosti s touto tragickom dopravnou nehodou vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia, okolnosti nehody zisťuje.
Autor TASR
Prešov 23. apríla (TASR) - Pri čelnej zrážke v Poprade prišiel vo štvrtok skoro ráno o život 54-ročný muž. Vodič druhého auta skončil v nemocnici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
K neho došlo na Levočskej ulici. „Päťdesiatštyriročný muž viedol osobné auto, pričom v zákrute predchádzal vozidlo idúce pred ním. Za horizontom sa vodič už nestihol zaradiť späť do svojho jazdného pruhu, v dôsledku čoho došlo k čelnej zrážke s protiidúcim vozidlom, viedol ho 63-ročný muž,“ spresnila s tým, že mladší z vodičov zraneniam na mieste podľahol.
Zranenia utrpel aj 63-ročný vodič, ktorého previezli do nemocnice. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky bol negatívny.
Polícia v súvislosti s touto tragickom dopravnou nehodou vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia, okolnosti nehody zisťuje.
K neho došlo na Levočskej ulici. „Päťdesiatštyriročný muž viedol osobné auto, pričom v zákrute predchádzal vozidlo idúce pred ním. Za horizontom sa vodič už nestihol zaradiť späť do svojho jazdného pruhu, v dôsledku čoho došlo k čelnej zrážke s protiidúcim vozidlom, viedol ho 63-ročný muž,“ spresnila s tým, že mladší z vodičov zraneniam na mieste podľahol.
Zranenia utrpel aj 63-ročný vodič, ktorého previezli do nemocnice. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky bol negatívny.
Polícia v súvislosti s touto tragickom dopravnou nehodou vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia, okolnosti nehody zisťuje.