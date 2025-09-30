Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Regióny

TRAGICKÉ RÁNO VO VAJNOROCH: Osobný vlak zrazil muža

.
Snímka z miesta tragédie. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti bratislavskej železničnej polície boli dnes krátko po 5.00 h vyslaní k zrážke osoby s vlakom, ku ktorej došlo na železničnej trati v mestskej časti Vajnory na úseku 62,32 kilometra.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. septembra (TASR) - V utorok ráno došlo na železničnej trati v bratislavskej mestskej časti Vajnory k zrážke 46-ročného muža s osobným vlakom. Osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Policajti bratislavskej železničnej polície boli dnes krátko po 5.00 h vyslaní k zrážke osoby s vlakom, ku ktorej došlo na železničnej trati v mestskej časti Vajnory na úseku 62,32 kilometra,“ priblížila Bartošová. Doplnila, že poverený príslušník odboru železničnej polície začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.

.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma