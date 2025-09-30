< sekcia Regióny
TRAGICKÉ RÁNO VO VAJNOROCH: Osobný vlak zrazil muža
Policajti bratislavskej železničnej polície boli dnes krátko po 5.00 h vyslaní k zrážke osoby s vlakom, ku ktorej došlo na železničnej trati v mestskej časti Vajnory na úseku 62,32 kilometra.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - V utorok ráno došlo na železničnej trati v bratislavskej mestskej časti Vajnory k zrážke 46-ročného muža s osobným vlakom. Osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Policajti bratislavskej železničnej polície boli dnes krátko po 5.00 h vyslaní k zrážke osoby s vlakom, ku ktorej došlo na železničnej trati v mestskej časti Vajnory na úseku 62,32 kilometra,“ priblížila Bartošová. Doplnila, že poverený príslušník odboru železničnej polície začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
