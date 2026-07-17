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TRAGICKÉ VÝROČIE: Od pádu vrtuľníka v Slovenskom raji prešlo 11 rokov
Podľa výsledkov vyšetrovania tragickej leteckej nehody, ukončeného v marci 2016, sa pod nešťastie podpísal ľudský faktor.
Autor TASR
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Spišská Nová Ves 17. júla (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) si v piatok pripomína 11. výročie tragického pádu záchranárskeho vrtuľníka počas záchrannej akcie v Prielome Hornádu v Slovenskom raji. Pri nehode zahynula celá štvorčlenná posádka smerujúca na pomoc desaťročnému nemeckému chlapcovi. HZS o tom informuje na sociálnej sieti.
„Na mieste zahynuli naši kolegovia, kamaráti a v neposlednom rade výnimoční ľudia, náčelník Oblastného strediska HZS Slovenský raj Dušan Leskovjanský, pilot Ľubomír Majerčák, lekár Marek Rigda a letecký záchranár Martin Svitana,“ uviedla HZS.
V podvečerných hodinách 17. júla 2015 požiadal český turista HZS o pomoc pre nemeckého desaťročného chlapca, ktorý spadol v Prielome Hornádu. Na pomoc mu vyrazil vrtuľník spoločnosti Air-Transport Europe z Popradu. Pri nalietavaní k zranenému chlapcovi sa však zrútil v Kláštornej rokline. Podľa výsledkov vyšetrovania tragickej leteckej nehody, ukončeného v marci 2016, sa pod nešťastie podpísal ľudský faktor.
„Na mieste zahynuli naši kolegovia, kamaráti a v neposlednom rade výnimoční ľudia, náčelník Oblastného strediska HZS Slovenský raj Dušan Leskovjanský, pilot Ľubomír Majerčák, lekár Marek Rigda a letecký záchranár Martin Svitana,“ uviedla HZS.
V podvečerných hodinách 17. júla 2015 požiadal český turista HZS o pomoc pre nemeckého desaťročného chlapca, ktorý spadol v Prielome Hornádu. Na pomoc mu vyrazil vrtuľník spoločnosti Air-Transport Europe z Popradu. Pri nalietavaní k zranenému chlapcovi sa však zrútil v Kláštornej rokline. Podľa výsledkov vyšetrovania tragickej leteckej nehody, ukončeného v marci 2016, sa pod nešťastie podpísal ľudský faktor.