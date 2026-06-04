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Tragickú dopravnú nehodu pri Hrabušiciach neprežila jedna osoba
Okolnosti udalosti, totožnosť osoby aj presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Autor TASR
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Hrabušice 4. júna (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami prišla o život jedna osoba. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií malo osobné motorové vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zísť mimo cestu a naraziť do betónového piliera železničného podchodu. Vozidlo sa následne vznietilo,“ uvádza.
Polícia nehodu dokumentuje. Okolnosti udalosti, totožnosť osoby aj presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Podľa prvotných informácií malo osobné motorové vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zísť mimo cestu a naraziť do betónového piliera železničného podchodu. Vozidlo sa následne vznietilo,“ uvádza.
Polícia nehodu dokumentuje. Okolnosti udalosti, totožnosť osoby aj presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.