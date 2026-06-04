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Tragickú dopravnú nehodu pri Hrabušiciach neprežila jedna osoba

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Policajná snímka z miesta nehody. Foto: Facebook: Polícia SR - Košický kraj

Okolnosti udalosti, totožnosť osoby aj presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Autor TASR
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Hrabušice 4. júna (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami prišla o život jedna osoba. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa prvotných informácií malo osobné motorové vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zísť mimo cestu a naraziť do betónového piliera železničného podchodu. Vozidlo sa následne vznietilo,“ uvádza.

Polícia nehodu dokumentuje. Okolnosti udalosti, totožnosť osoby aj presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.


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