< sekcia Regióny
TRAGICKÉ RÁNO V BRATISLAVE: V Dunaji našli mŕtve telo muža
Dnes krátko pred 7.00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení mužského tela bez známok života vo vodnom toku rieky Dunaj v blízkosti Dvořákovho nábrežia, objasnila polícia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. septembra (TASR) - V piatok ráno v rieke Dunaj pri Dvořákovom nábreží v Bratislave našli mŕtve telo muža doposiaľ neznámej totožnosti. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
„Dnes krátko pred 7.00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení mužského tela bez známok života vo vodnom toku rieky Dunaj v blízkosti Dvořákovho nábrežia,“ objasnila polícia.
Spresnila, že bratislavskí policajti oznam preverili a hodnovernosť potvrdili. „Išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár,“ dodala. Uviedla tiež, že predmetná udalosť je v štádiu preverovania.
„Dnes krátko pred 7.00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení mužského tela bez známok života vo vodnom toku rieky Dunaj v blízkosti Dvořákovho nábrežia,“ objasnila polícia.
Spresnila, že bratislavskí policajti oznam preverili a hodnovernosť potvrdili. „Išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár,“ dodala. Uviedla tiež, že predmetná udalosť je v štádiu preverovania.