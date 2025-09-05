Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
sekcia Regióny

TRAGICKÉ RÁNO V BRATISLAVE: V Dunaji našli mŕtve telo muža

Na snímke rieka Dunaj. Foto: TASR - Martin Baumann

Dnes krátko pred 7.00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení mužského tela bez známok života vo vodnom toku rieky Dunaj v blízkosti Dvořákovho nábrežia, objasnila polícia.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - V piatok ráno v rieke Dunaj pri Dvořákovom nábreží v Bratislave našli mŕtve telo muža doposiaľ neznámej totožnosti. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

Dnes krátko pred 7.00 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení mužského tela bez známok života vo vodnom toku rieky Dunaj v blízkosti Dvořákovho nábrežia,“ objasnila polícia.

Spresnila, že bratislavskí policajti oznam preverili a hodnovernosť potvrdili. „Išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár,“ dodala. Uviedla tiež, že predmetná udalosť je v štádiu preverovania.

