TRAGICKÝ NÁRAZ DO STROMU PRI TRNAVE: Auto pohltili plamene
Všetky okolnosti, pre ktoré k nehode došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
Autor TASR
Dolná Krupá 24. marca (TASR) - Vodič osobného automobilu podľahol zraneniam po dopravnej nehode na ceste tretej triedy neďaleko obce Dolná Krupá v okrese Trnava. Auto v utorok ráno z doposiaľ nezistených príčin zišlo mimo cesty a narazilo do stromu. Následkom nárazu začalo horieť. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu. „Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá,“ priblížila polícia s tým, že všetky okolnosti, pre ktoré k nehode došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
