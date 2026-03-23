TRAGICKÝ PÁD Z TERASY: V Ružinove zomrel 33-ročný muž

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Okolnosti prípadu polícia preveruje, bližšie informácie poskytne neskôr.

Bratislava 23. marca (TASR) - Bratislavskí policajti riešia prípad smrteľného pádu muža z terasy bytového domu. Tragédia sa odohrala v pondelok ráno na Teslovej ulici v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

„Podľa doterajších informácií mal 33-ročný muž utrpieť pádom z terasy jedného z bytov bytového domu zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.

Okolnosti prípadu polícia preveruje, bližšie informácie poskytne neskôr.


