< sekcia Regióny
TRAGICKÝ PÁD Z TERASY: V Ružinove zomrel 33-ročný muž
Okolnosti prípadu polícia preveruje, bližšie informácie poskytne neskôr.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. marca (TASR) - Bratislavskí policajti riešia prípad smrteľného pádu muža z terasy bytového domu. Tragédia sa odohrala v pondelok ráno na Teslovej ulici v mestskej časti Bratislava - Ružinov.
„Podľa doterajších informácií mal 33-ročný muž utrpieť pádom z terasy jedného z bytov bytového domu zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Okolnosti prípadu polícia preveruje, bližšie informácie poskytne neskôr.
„Podľa doterajších informácií mal 33-ročný muž utrpieť pádom z terasy jedného z bytov bytového domu zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Okolnosti prípadu polícia preveruje, bližšie informácie poskytne neskôr.