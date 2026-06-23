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TRAGICKÝ PONDELOK: Nehoda na D1 si vyžiadala život pracovníka NDS

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Na diaľnici D1 v úseku 19,4 kilometra v smere do Trnavy došlo v pondelok večer k nehode.

Autor TASR
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Bratislava 23. júna (TASR) - Pondelková (22. 6.) nehoda na diaľnici D1 v úseku 19,4 kilometra v smere do Trnavy si vyžiadala život pracovníka Diaľničnej patroly. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informuje na sociálnej sieti.

Na diaľnici D1 v úseku 19,4 kilometra v smere do Trnavy došlo v pondelok večer k nehode. Nákladné vozidlo narazilo do vozidla Diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov NDS. Pre odstraňovanie nehody museli diaľnicu dočasne uzatvoriť.

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