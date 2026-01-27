< sekcia Regióny
TRAGICKÝ POŽIAR CHATKY: Hasiči zápasili aj s komplikovaným terénom
Príslušníci HaZZ požiar likvidovali dvomi útočnými prúdmi a zároveň vykonávali vyhľadávanie osôb.
Autor TASR
Košice 27. januára (TASR) - Nočný požiar chatky v lokalite Ludvíkov dvor v košickej mestskej časti Šaca si vyžiadal jednu obeť. Príčinou vzniku požiaru bol nevyhovujúci stav dymovodu. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Operačné stredisko KR HaZZ prijalo oznámenie o požiari v pondelok (26. 1.) krátko po 23.30 h. „Príchod k miestu udalosti bol komplikovaný nespevneným mokrým terénom a úzkymi uličkami v chatovej oblasti. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že konštrukcia chaty - unimobunky sa nachádza v plne rozvinutej fáze plamenného horenia a časti obvodovej konštrukcie boli prepadnuté v strede objektu,“ spresnil.
Podľa oznámenia na tiesňovú linku i vyjadrení okolitých občanov sa v objekte mohla nachádzať jedna osoba. Príslušníci HaZZ požiar likvidovali dvomi útočnými prúdmi a zároveň vykonávali vyhľadávanie osôb. „Následne bolo pod sutinami objektu nájdené telo osoby, ktorá utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ dodal Bálint.
Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na 5000 eur. Hasiči požiar zlikvidovali použitím 7000 litrov vody.
