TRAGICKÝ POŽIAR V BYTOVKE: V B. Bystrici zahynula jedna osoba
Na mieste udalosti zasahovalo viac ako 20 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s množstvom techniky.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 10. októbra (TASR) - V Banskej Bystrici došlo počas noci zo štvrtka (9. 10.) na piatok k požiaru bytového domu na sídlisku Sásová. Pri udalosti prišla o život jedna osoba, obyvateľov zasiahnutej bytovky museli evakuovať. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická mestská polícia.
„Na šiestom poschodí bytového domu na Starohorskej ulici vypukol rozsiahly požiar, ktorý si aj napriek okamžitej resuscitácii príslušníkov mestskej polície a hasičov vyžiadal jednu obeť,“ uviedla mestská polícia s tým, že ostatných obyvateľov domu sa podarilo evakuovať do bezpečia.
Na mieste udalosti zasahovalo viac ako 20 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s množstvom techniky. „V čase príchodu príslušníkov HaZZ bol byt kompletne zasiahnutý požiarom a priestory bytového domu boli silne zadymené,“ informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici s tým, že na miesto bol privolaný aj evakuačný autobus.
Hasiči na mieste vykonali evakuáciu šiestich osôb, z toho jedna osoba sa nadýchala splodín horenia a bola odovzdaná do starostlivosti záchranárov. Požiar sa hasičom podarilo v krátkom čase lokalizovať a následne zlikvidovať, čím sa zabránilo jeho šíreniu do ďalších bytov.
„V požiarom zasiahnutom byte sa nachádzala jedna osoba v bezvedomí, u ktorej zasahujúci príslušníci sanitného automobilu HaZZ vykonávali kardiopulmonálnu resuscitáciu do príchodu záchrannej služby. Žiaľ, obhliadajúci lekár u danej osoby konštatoval exitus,“ priblížil Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
V súvislosti s nočným tragickým požiarom v bytovom dome na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici začala polícia trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom usmrtenia. Pri udalosti prišla o život 79-ročná žena. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
„Na miesto bol vyslaný aj psovod so špeciálne cvičeným psom na vyhľadávanie akcelerátorov horenia. Taktiež bol na mieste zisťovateľ príčin požiarov, ktorý sa s určitosťou na mieste k presnej príčine požiaru nevedel vyjadriť a v tejto súvislosti bude prebiehať skúmanie,“ priblížila policajná hovorkyňa. Ako dodala, na zistenie presnej príčiny smrti 79-ročnej obyvateľky bytu bola nariadená súdna pitva.
