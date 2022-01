Tragický požiar v DSS v Osadnom má už päť obetí

Osadné 11. januára (TASR) – Tragický decembrový požiar v Domove sociálnych služieb (DSS) v Osadnom si vyžiadal ďalšiu, piatu obeť. Aj napriek snahe lekárov zomrel 5. januára v nemocnici jeden z piatich hospitalizovaných klientov zariadenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa zriaďovateľa DSS, Prešovského samosprávneho kraja, Daša Jeleňová.



"Celkovo ide o piateho klienta, ktorý podľahol následkom požiaru v zariadení sociálnych služieb v Osadnom," uviedla s tým, že zvyšní štyria klienti, ktorých zdravotný stav po nadýchaní sa splodín si vyžiadal hospitalizáciu, sú naďalej v nemocnici. Stav jedného z nich má byť naďalej vážny, no stabilizovaný, nachádza sa v umelom spánku. "Ďalšiemu klientovi sa zlepšil stav natoľko, že z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny by mal byť umiestnený na chirurgické oddelenie. Jeho stav je stabilizovaný a je pri ňom zabezpečená stála služba personálom zo zariadenia v Osadnom," doplnila Jeleňová. Ostatní dvaja klienti zariadenia majú byť v stabilizovanom stave hospitalizovaní na internom oddelení.



Požiar s tragickými následkami vypukol v DSS v Osadnom v noci 21. decembra, pričom život jedného klienta si vyžiadal priamo na mieste, ďalší traja prijímatelia sociálnych služieb podľahli na jeho následky o niekoľko dní v nemocnici.