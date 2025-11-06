Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÝ POŽIAR: V obci Závadka zahynula jedna osoba

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Humenného.

Autor TASR
Závadka 6. novembra (TASR) - Hasiči vo štvrtok dopoludnia zasahujú pri požiari rodinného domu v obci Závadka v okrese Humenné. Ako informovali z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, jedna osoba pri požiari zahynula. Zadymené je celé poschodie domu.

Na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Humenného. „Jednotka odvetráva priestor rodinného domu,“ doplnili s tým, že na mieste je aj polícia a záchranná zdravotná služba.
.

