TRAGICKÝ POŽIAR: Vo Veľkom Krtíši zahynula 79-ročná žena
K požiaru došlo z doposiaľ neznámych príčin.
Autor TASR
Trebušovce 6. januára (TASR) - Život 79-ročnej ženy si vyžiadal utorkový ranný požiar karavanu stojaceho na pozemku rodinného domu v obci Trebušovce v okrese Veľký Krtíš. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
K požiaru došlo z doposiaľ neznámych príčin. Ženu, ktorá v karavane žila, našli po uhasení požiaru bez známok života. „Na mieste bol prítomný aj zaisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie,“ konštatovala polícia s tým, že obhliadajúci lekár nariadil súdnu pitvu.
Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia. Okolnosti aj presná príčina požiaru sú podľa polície v štádiu vyšetrovania.
